Ticaret bakanı pekcan, sanal ticaret akademisi tanıtım toplantısında konuştu 'detay - Son Dakika

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Ticaret bakanı pekcan, sanal ticaret akademisi tanıtım toplantısında konuştu 'detay
6 saat önce
Ticaret Bakanı Pekcan, sanal ticaret akademisi tanıtım toplantısında konuştu 'DETAY.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:21 Kaynak: DHA
Ticaret Bakanı Pekcan, sanal ticaret akademisi tanıtım toplantısında konuştu 'DETAY
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