Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanı Pekcan: "Sayın Ross'un ziyaretinin sonuçlarını salı günü Ankara'da yapacağımız...
Son Dakika Ekonomi Haber

Ticaret Bakanı Pekcan: "Sayın Ross'un ziyaretinin sonuçlarını salı günü Ankara'da yapacağımız...

17 dakika önce

Ticaret Bakanı Pekcan: "Sayın Ross'un ziyaretinin sonuçlarını salı günü Ankara'da yapacağımız görüşmede ele alacak ve yol haritasını netleştireceğiz.

Ticaret Bakanı Pekcan:

Ticaret Bakanı Pekcan: "Sayın Ross'un ziyaretinin sonuçlarını salı günü Ankara'da yapacağımız görüşmede ele alacak ve yol haritasını netleştireceğiz."

Ruhsar Pekcan, Ankara, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 02:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Genel Sekreteri Şahin: "Ankara'yı sana dar ederiz"
"Aramıza fitne sokmak isteyenlere karşı uyanık olmalıyız" Son Dakika: Bakan Pekcan: ABD ile ticaret hacmini artırmak için yol haritasını Salı günü netleştireceğiz Marmaris açıklarında demirleyen süper lüks yata 470 bin litre yakıt ikmali yapıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 14:57:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanı Pekcan: "Sayın Ross'un ziyaretinin sonuçlarını salı günü Ankara'da yapacağımız...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]