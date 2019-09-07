Ticaret Bakanı Pekcan: "Sayın Ross'un ziyaretinin sonuçlarını salı günü Ankara'da yapacağımız...
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Ticaret Bakanı Pekcan: "Sayın Ross'un ziyaretinin sonuçlarını salı günü Ankara'da yapacağımız görüşmede ele alacak ve yol haritasını netleştireceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 02:40 Kaynak: AA
Ticaret Bakanı Pekcan: "Sayın Ross'un ziyaretinin sonuçlarını salı günü Ankara'da yapacağımız görüşmede ele alacak ve yol haritasını netleştireceğiz."
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