Ticaret Bakanı Pekcan, sebze ve meyve satışına yönelik tedbirleri açıkladı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ticaret Bakanı Pekcan, sebze ve meyve satışına yönelik tedbirleri açıkladı Açıklaması - Son Dakika

Ticaret Bakanı Pekcan, sebze ve meyve satışına yönelik tedbirleri açıkladı Açıklaması

6 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yaş sebze ve meyvelerin toptan ve perakende satışına yönelik bazı tedbirler aldıklarını belirterek, bunların uygulanması konusunda 81 il valiliğine gerekli talimatın gönderildiğini bildirdi.

Ticaret Bakanı Pekcan, sebze ve meyve satışına yönelik tedbirleri açıkladı Açıklaması, System.String[]

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yaş sebze ve meyvelerin toptan ve perakende satışına yönelik bazı tedbirler aldıklarını belirterek, bunların uygulanması konusunda 81 il valiliğine gerekli talimatın gönderildiğini bildirdi.

Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, Çin'de başlayarak dünyaya yayılan Kovid-19 tehdidine karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve kararlığında, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarınca çok önemli tedbirler ve hızlı kararların alındığını ifade etti.

Hastalık nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, tedavi altındaki vatandaşlara acil şifa dileyen Pekcan, bu süreçte büyük bir özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Pekcan, bu süreçte Ticaret Bakanlığı olarak tüketicilere ve ticaret erbabına yönelik tedbirleri vakit kaybetmeden hayata geçirdiklerine dikkati çekerek, iç ve dış ticaretin kesintisiz akışının sağlanması ve sektörlerin olumsuz etkilenmemesi için çalıştıklarını kaydetti.

Kovid-19'un yayılmasının engellenmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı olarak yaş sebze ve meyvelerin toptan ve perakende satışına yönelik de bazı tedbirler aldıklarını vurgulayan Pekcan, bu tedbirlerin uygulanması konusunda 81 il valiliğine gerekli talimatın gönderildiğini aktardı.

Pekcan, perakende ve toptan satışlara yönelik alınan tedbirleri şöyle sıraladı:

Market, manav ve pazar yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyveler tüketicilerce seçilmeden, satıcılarca gerekli hijyen koşullarına dikkat edilerek satışa sunulacak.

Belediyelerce pazar yerleri ile toptancı hallerinde dezenfeksiyon çalışmaları ihmal edilmeyecek, gerekli ve yeterli hijyen önlemleri alınacak.

Pazar yerlerinde tezgah aralıkları mümkün olduğunca geniş tutulacak, tezgah aralarında geçiş yerlerinde sıkışıklığa neden olacak kasa ve ambalajlar bulundurulmayacak.

Pazar yerleri, toptancı halleri ve diğer satış yerlerinde çalışan ve görev yapan herkes hijyen konusunda bilgilendirilecek ve hijyen kurallarına uygun davranacak."

Bakan Pekcan, virüsün yayılmasını önlemek adına vatandaşların alınan tedbirler konusunda gerekli hassasiyeti göstermesinin önem arz ettiğini vurguladı.

Şirketlerin genel kurullarına ilişkin tedbirler

Şirket genel kurullarının yoğunlukla gerçekleştirildiği bu dönemde, söz konusu toplantılar için de bazı tedbirler alındığını belirten Pekcan, "Anonim ve limited şirketlerde yönetim organları tarafından çağrısı yapılan ancak henüz gerçekleştirilmeyen genel kurul toplantılarının, ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmesi imkanı tanındı." ifadelerini kullandı.

Bakan Pekcan, şirket sözleşmelerinde hüküm bulunmasa dahi şirketlerin elektronik ortamda genel kurul veya yönetim/müdürler kurulu toplantısı gerçekleştirebilmelerine de olanak sağlandığını kaydetti.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:56 Kaynak: AA

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