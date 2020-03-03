Ticaret Bakanı Pekcan, Şubat ayı ihracat rakamlarını açıkladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2020 yılının başından itibaren küresel ve bölgesel ekonomide yoğun bir şekilde görülen zorluk ve olumsuzluklara rağmen, Şubat ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,31 artarak 14 milyar 655 milyon dolar, ithalatımız ise yüzde 9,93 oranında artarak 17 milyar 651 milyon dolar olmuştur" ifadelerini kullandı.



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Şubat ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Şubat ayına ilişkin sayısal verileri paylaşan Bakan Pekcan, "2020 yılına hızlı başlayan ihracatımız Şubat ayında da artış gösterdi. 2020 yılının başından itibaren küresel ve bölgesel ekonomide yoğun bir şekilde görülen zorluk ve olumsuzluklara rağmen, Şubat ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,31 artarak 14 milyar 655 milyon dolar, ithalatımız ise yüzde 9,93 oranında artarak 17 milyar 651 milyon dolar olmuştur. Dış ticaret hacmimiz yüzde 6,34 artarak 32 milyar 306 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Şubat ayında ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı yüzde 83'e yükselmiştir" ifadelerini kullandı.



Bakan Pekcan, GTS'ye göre 2020 Yılı Şubat ayında en fazla ihracat yapılan fasılın "Motorlu Kara Taşıtları", en fazla ithalat yapılan fasılın "Mineral Yakıtlar" olduğunu kaydetti.



Bakan Pekcan, "Diğer taraftan, aynı ayda en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, Irak, İngiltere, en fazla ithalat yapılan ülkeler sırasıyla Rusya, Çin, Almanya olarak sıralanmıştır" ifadelerini kullandı.



Bakan Pekcan, açıklamasını şöyle sürdürdü:



"2020 Ocak-Şubat döneminde ise ihracat, yüzde 4,31 artarak 29 milyar 414 milyon dolar, ithalat yüzde 14,39 artarak 36 milyar 858 milyon dolar, dış ticaret hacmi, yüzde 9,69 artarak 66 milyar 272 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 79,8'i bulmuştur."



2019 büyümesine net ihracat 2.3 puan ile en fazla katkıyı verdi



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Yeni Ekonomi Programı'nda Türkiye'nin 2019 yılı tamamı için GSYH büyüme oranı gerçekleşme tahmini yüzde 0,5 olarak belirlenmişken 2019 yılının son çeyreğinde baz etkisi ile güçlü gelen yüzde 6 büyüme oranı sonrası, yıllık büyüme yüzde 0,9 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında küresel ve bölgesel ekonomide görülen olumsuzluklara rağmen dış ticarette sergilediğimiz güçlü performansa bağlı olarak net ihracatımız ülkemiz ekonomik büyümesinde önemli rol oynamıştır. 2019 yılında gerçekleşen yüzde 0,9 büyümenin 2.3 puanı net ihracattan kaynaklanmış olup büyümeye en önemli katkıyı net ihracat vermiştir" ifadelerini kullandı.



Bakan Pekcan, faizlerdeki aşağı yönlü hareket ile birlikte 2019 yılı büyüme rakamlarında, yatırım kaleminin büyümeye katkısı incelendiğinde negatif seyrin son çeyrekte de devam ettiğini ancak 2019 yılı ikinci çeyreğinden sonra bu negatif seyrin giderek yavaşladığını ve toparlanma sürecinin başladığını ifade etti.



Pekcan, "Diğer taraftan Şubat ayında Kapasite Kullanım Oranının 0.5 puan yükselerek yüzde 76'ya ulaşması ve Ekonomik Güven Endeksi'nde yıllık bazda yüzde 16,7'lik artış, açılan firma sayısında ilk defa 10 bin rakamının üzerine çıkmamız, ekonomik ivmelenmeye yönelik olumlu beklentileri artırmaktadır" ifadelerini kullandı.



Bakan Pekcan, açıklamasını şöyle noktaladı:



"Faizlerdeki gerileme trendi ve ekonomideki diğer göstergeler ile 2020 yılında yatırımların ve ekonomik canlanmanın artarak devam etmesini bekliyoruz. Dış talepteki zayıflama, küresel ve bölgesel olumsuzluk, belirsizlik ve risklere rağmen, ihracatımızın artması ihracatçılarımızın dinamizminin ve dünyadaki rekabetçi gücünün önemli bir göstergesidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 2020 yılında da hedeflerimize hızla ilerlerken, küresel ekonomideki zorlu koşullara rağmen ihracatçılarımıza göstermiş oldukları çaba ve başarıdan dolayı teşekkür ederim." - ANKARA