Ticaret Bakanı Pekcan: "Tek kullanımlık tıbbi maskelerde yüzde 20 olarak uygulanan ilave gümrük... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Pekcan: 'Tek kullanımlık tıbbi maskelerde yüzde 20 olarak uygulanan ilave gümrük... - Son Dakika Ekonomi

Ticaret Bakanı Pekcan: "Tek kullanımlık tıbbi maskelerde yüzde 20 olarak uygulanan ilave gümrük...

6 saat önce

Ticaret Bakanı Pekcan: "Tek kullanımlık tıbbi maskelerde yüzde 20 olarak uygulanan ilave gümrük vergisini kaldırdık" dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan:

Ticaret Bakanı Pekcan: "Tek kullanımlık tıbbi maskelerde yüzde 20 olarak uygulanan ilave gümrük vergisini kaldırdık" dedi. - ANKARA

Ruhsar Pekcan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 09:41 Kaynak: İHA

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