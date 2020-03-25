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Ticaret Bakanı Pekcan: "Tek kullanımlık tıbbi maskelerde yüzde 20 olarak uygulanan ilave gümrük...
6 saat önce
Ticaret Bakanı Pekcan: "Tek kullanımlık tıbbi maskelerde yüzde 20 olarak uygulanan ilave gümrük vergisini kaldırdık" dedi.
Ticaret Bakanı Pekcan: "Tek kullanımlık tıbbi maskelerde yüzde 20 olarak uygulanan ilave gümrük vergisini kaldırdık" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 09:41 Kaynak: İHA
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