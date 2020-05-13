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Ticaret Bakanı Pekcan: "Tekstil ve hazır giyim sektöründe küresel talep daralmasının yaşandığı bu...
6 saat önce
Ticaret Bakanı Pekcan: "Tekstil ve hazır giyim sektöründe küresel talep daralmasının yaşandığı bu dönemde, çok kullanımlı bez (dokuma/örme kumaştan mamul) maske ihracatı için ön izin şartı aranmayacak olup, ihracatçılarımıza kolaylık sağlayacak bu uygulamanın hayırlı olmasını dilerim."
Ticaret Bakanı Pekcan: "Tekstil ve hazır giyim sektöründe küresel talep daralmasının yaşandığı bu dönemde, çok kullanımlı bez (dokuma/örme kumaştan mamul) maske ihracatı için ön izin şartı aranmayacak olup, ihracatçılarımıza kolaylık sağlayacak bu uygulamanın hayırlı olmasını dilerim." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 02:25 Kaynak: İHA
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