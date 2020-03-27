Ticaret Bakanı Pekcan, 'Temassız Dış Ticaret' çalışmalarına ilişkin basın toplantısında konuştu-2. - Son Dakika

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Ticaret Bakanı Pekcan, 'Temassız Dış Ticaret' çalışmalarına ilişkin basın toplantısında konuştu-2.
6 saat önce
Ticaret Bakanı Pekcan, 'Temassız Dış Ticaret' çalışmalarına ilişkin basın toplantısında konuştu-2.
Ticaret Bakanı Pekcan, 'Temassız Dış Ticaret' çalışmalarına ilişkin basın toplantısında konuştu-2
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 12:48 Kaynak: DHA
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