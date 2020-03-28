Ticaret Bakanı Pekcan, 'Temassız Dış Ticaret' çalışmalarına ilişkin basın toplantısında konuştu-EK. - Son Dakika

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Ticaret Bakanı Pekcan, 'Temassız Dış Ticaret' çalışmalarına ilişkin basın toplantısında konuştu-EK.
18 dakika önce
Ticaret Bakanı Pekcan, 'Temassız Dış Ticaret' çalışmalarına ilişkin basın toplantısında konuştu-EK.
Ticaret Bakanı Pekcan, 'Temassız Dış Ticaret' çalışmalarına ilişkin basın toplantısında konuştu-EK
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 08:32 Kaynak: DHA
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