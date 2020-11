Ticaret Bakanı Pekcan:  Tüm enerjimizle atılımı sahaya taşıyoruz

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan , "81 İlde İhracata İlk Adım" programının tanıtım toplantısına katıldı. Bakan Pekcan, burada yaptığı konuşmada, "Tüm enerjimizle atılımı sahaya taşıyoruz. Firmalarımıza bilgiyi sunmanın ötesine geçerek üreticilerimizle yan yana, el birliğiyle onları ihracata hazırlayacağız. Bu projemiz firmaya özel olarak hazırlanacak bir proje, firmaya özel danışmanlık hizmeti vereceğiz. Her firmanın ihtiyacını tek tek ortaya koyarak sürekli bir etkileşim içerisinde ihracatçı olmalarını sağlayacağız" dedi.

Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma ofisindeki toplantıda konuşan Bakan Pekcan, "Bu başlattığımız program çok özel bir program. Ülkemizin ihracatını geliştirmek, artırmak, bütün Türkiye sathına yaymak için artık biz yerele temele iniyoruz Bakanlık olarak. 81 ilimizde henüz ihracat yapmamış ama ihracat potansiyeli olan firmalarımıza ilk ihracatlarını yapmaları için, ilk adımı atmalarında yanlarında olacağız. Onlarla birlikte çalışıyor olacağız. Anadolu'nun tamamına yaygınlaşan niteliğiyle bu programımız belki de ekonomi tarihinde uygulanmış en anlamlı ihracat seferberliği programı olacak" dedi.

"FİRMALARIN BİZE İHRACATÇI OLARAK BAŞVURMALARINI BEKLEMİYORUZ, BİZ TESPİT EDİYORUZ"

Bakan Pekcan, şunları söyledi:

"Tüm enerjimizle atılımı sahaya taşıyoruz. Firmalarımıza bilgiyi sunmanın ötesine geçerek üreticilerimizle yan yana, el birliğiyle onları ihracata hazırlayacağız. Bu projemiz firmaya özel olarak hazırlanacak bir proje, firmaya özel danışmanlık hizmeti vereceğiz. Her firmanın ihtiyacını tek tek ortaya koyarak sürekli bir etkileşim içerisinde ihracatçı olmalarını sağlayacağız. Her ilimizdeki paydaşlarımızla güçlü bir işbirliği içerisinde firmalarımıza özel çalışma planları oluşturduk. Firmalarımızla tek tek görüşerek ihtiyaçlarını tespit ediyor ve ihracat yapmalarının önündeki engelleri aşmalarına yardım edecek, onlara mentorluk yapacak en doğru kişileri belirliyoruz. Belirlenen rehberler, 6 ay aralıksız şekilde firmamızla etkileşim halinde olacaklar ve firmalarımızla beraber ihracatın kapılarını birlikte açacaklar. Program hazırlıkları kapsamında, bu işi başarıyla uygulayan kamu modellerine sahip ülkeleri inceledik. ABD, İngiltere ve İrlanda başta olmak üzere ve genel olarak bu programlarda bir mentor havuzu oluşturulmakta ve firma kendi talebiyle gidip o programa başvurarak mentor seçimi yapmakta. Biz bu bütün ülke örneklerinin iyi uygulamalarını kendi projemizde harmanladık. Biz firmaların bize ihracatçı olarak başvurmalarını beklemiyoruz. Biz firmalarımızı kapasite raporlarından, sosyal sigortalardan, üretim teknolojilerinden biz tespit ediyoruz. Çoğu firmamızın tespit edildiğinden haberi bile yok. ve tek tek bu firmalarla görüşerek onları bu programımıza dahil edeceğiz."

5 PİLOT İL BELİRLENDİRuhsar Pekcan, programda pilot iller tespit edildiğine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Şu an için 40 ilde gerçekleştirdiğimiz ve önümüzdeki dönemde 81 ilimizde tamamlayacağımız çalışmalarla ihracat yapma potansiyeli olduğu halde gerçekleştiremeyen firmaları tek tek tespit ettik. 40 ilde potansiyel ihracatçı olacak 7277 firmamızı tespit ettik. Bunlar ihracata uygun ürünlerde üretim kapasite olduğu halde ihracat yapmayan firmalarımız. Bu tespiti yaparken birçok farklı veri setini birleştirerek bütüncül bir yaklaşımla firmalarımızın özelliklerini inceledik. Her firmanın çalışan sayısından, ihracatına ve üretim kapasitesine kadar birçok veriyi dikkate alarak derinlemesine bir analiz gerçekleştirdik. Sonrasında sahaya inerek ve firmalarımızla buluşarak yerinde analizlerle firma ihtiyaçlarını tespit ediyoruz. Bu kadar kapsamlı bir programı mümkün kılmak için aşamalı bir yapı öngördük ve pilot uygulamayla başlıyoruz. Pilot olarak da Türkiye'ye dağınık 5 ilimizi seçtik. Bunlar Adana, Kahramanmaraş, Konya, Manisa ve Samsun ama hedefimiz bütün 81 ile bu programı gerçekleştirmek. Bu 5 ilimizde kapasite raporuna haiz 6 bin 882 firmamız mevcut. Bunların içinde 2 bin 773 firmamızın ihracat potansiyeli olduğunu tespit ettik. Programı daha geniş bir kitleye yaymadan önce mümkün olan en iyi yapıya kavuşturmak için bu 5 ilde uygulamalarımızı sürdüreceğiz ve 5. ayın sonundaki değerlendirmelerimizle bu 40 ilde, şu anda biz 70 ilin de çalışmasını hazırladık, sonra 70, sonra 81 ilde en başarılı programını ortaya koymuş olacağız" ifadelerini kullandı.TEKNOLOJİPekcan, "Firmalarımızı daha iyi tanıyabilmek adına 40 ilimizde tespit ettiğimiz firmaları ürettikleri ürünün teknoloji sınıflandırmasını baz alarak 4 gruba ayırdık. Bizim için özellikle yüksek teknoloji seviyesinde ürünlere sahip firmaların ihracata yönelmesi çok önemli. Firma analizlerimiz kapsamında başta yüksek teknoloji olmak üzere her teknoloji sınıfında üretim yapan firmaların pilot uygulamada yer almasını sağlayacağız. Programımız firma seçimi ile başlayacak. Sonrasında her firmayla birebir ihtiyaç analizlerini firmayla beraber gerçekleştiriyoruz. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda montörleri tespit edeceğiz. 6 ay sonunda programı değerlendirerek 81 ildeki firmalarımız için onların ihtiyaçlarına uygun yol haritalarını tespit etmiş olacağız" dedi.

