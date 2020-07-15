Ticaret Bakanı Pekcan: "Türkiye 15 Temmuz'dan daha da güçlenerek ve büyüyerek çıkmış, yoluna sağlam... - Son Dakika

Ticaret Bakanı Pekcan: "Türkiye 15 Temmuz'dan daha da güçlenerek ve büyüyerek çıkmış, yoluna sağlam...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye, 15 Temmuz'dan daha da güçlenerek ve büyüyerek çıkmış, yoluna sağlam ve emin adımlarla devam etmiştir" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, " Türkiye, 15 Temmuz'dan daha da güçlenerek ve büyüyerek çıkmış, yoluna sağlam ve emin adımlarla devam etmiştir" dedi.

Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı


Ticaret Bakanı Pekcan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. 15 Temmuz 2016'nın Türkiye'nin birliğine, demokrasisine kasteden hainlere karşı Türk milletinin millet iradesinden başka hiçbir beşeri güç karşısında diz çökmeyeceğini dünyaya gösterdiği gün olduğunu ifade eden Bakan Pekcan, "O gece, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla, her kesimden tek bir vücut olan ve vatanı uğruna canını hiçe sayan kahraman milletimiz, demokrasinin asıl sahibinin halk olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koymuş, milletin egemenliğini teminat altına almıştır" dedi.


"Türkiye, 15 Temmuz'dan daha da güçlenerek ve büyüyerek çıkmış, yoluna sağlam ve emin adımlarla devam etmiştir"


Türkiye'nin demokrasisine darbe indirmek, aydınlık geleceği yok etmek isteyen vatan hainlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanları dolduran kahraman Türk milletinin gösterdiği fedakar direnişle başarısızlığa uğratıldığını aktaran Bakan Pekcan, "O gece, Türkiye'yi karanlığa sürüklemek, ekonomimizi çökertmek amacında olanlara cevabı, birlik ve beraberlik içinde tek yürek olan ve destansı bir mücadele gösteren aziz milletimiz vermiştir. Birlik ve beraberlik içinde her türlü tehdit ve saldırının üstesinden daima gelen Türkiye, 15 Temmuz'dan daha da güçlenerek ve büyüyerek çıkmış, yoluna sağlam ve emin adımlarla devam etmiştir" ifadelerini kullandı.


Kendilerine düşenin o gece Türkiye'nin bağımsızlığını ve milli iradeyi korumak için canlarını feda eden ve bir destan yazan kahraman Türk milletinin mirasına daima sahip çıkmak, o gece yaşananları unutmamak, unutturmamak olduğunu belirten Bakan Pekcan, şunları kaydetti:


"Bizler de bu yolda ülkemizin ekonomisinin daha fazla güçlenmesi, esnaf ve sanatkarımızın, sanayicimizin, iş insanımızın, girişimcilerimizin önünü açmak için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümünde demokrasi ve vatan uğruna canını veren kahraman şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." - ANKARA

Ruhsar Pekcan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 13:28 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ticaret Bakanı Pekcan: 'Türkiye 15 Temmuz'dan daha da güçlenerek ve büyüyerek çıkmış, yoluna sağlam... - Son Dakika

Son Dakika

19:14 Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın 17:10 Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı 16:51 Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı 16:49 TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam 16:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın 16:36 Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı 16:23 Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı 16:13 Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar 16:11 İngiltere Savunma Bakanı Wallace'dan Türkiye'ye İHA övgüsü: Oyun değiştirici 15:08 TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı 14:52 Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha 14:06 Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti 13:51 İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı 13:30 İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar
Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi
19:14
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
18:51
Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı
17:10
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı
16:51
TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam
16:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
16:44
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı
16:36
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı
16:23
Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar
16:13
İngiltere Savunma Bakanı Wallace'dan Türkiye'ye İHA övgüsü: Oyun değiştirici
16:11
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 19:49:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ticaret Bakanı Pekcan: "Türkiye 15 Temmuz'dan daha da güçlenerek ve büyüyerek çıkmış, yoluna sağlam... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]