Son Dakika › Ekonomi › Ticaret Bakanı Pekcan: 'Türkiye açısından aciliyet arz eden ilaç, tıbbi malzeme ve gıda maddeleri... - Son Dakika Ekonomi
Ticaret Bakanı Pekcan: "Türkiye açısından aciliyet arz eden ilaç, tıbbi malzeme ve gıda maddeleri...
6 saat önce
Ticaret Bakanı Pekcan: "Türkiye açısından aciliyet arz eden ilaç, tıbbi malzeme ve gıda maddeleri taşıyan araçların girişlerine öncelik verilecek.
Ticaret Bakanı Pekcan: "Türkiye açısından aciliyet arz eden ilaç, tıbbi malzeme ve gıda maddeleri taşıyan araçların girişlerine öncelik verilecek." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 10:41 Kaynak: İHA
Son Dakika Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyon yazılımcı projesinin tüm detaylarını 9 maddede anlattı İşte Milli Dayanışma Kampanyası'na en fazla bağış yapanlar! Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 385,7 liradan işlem görüyor Türkiye'de bu işi yapan tek kişi! Balıklarına yem bulamayınca 'böcek fabrikası' kurdu Son başvuru tarihi 18 Mayıs! TÜBİTAK'a 10 personel alınacak Nisan ayında açlık sınırı 2.374 liraya, yoksulluk sınırı ise 7.732 liraya yükseldi Volkswagen, Almanya'da bulunan en büyük fabrikasında üretime yeniden başladı Dünya Bankası, Türkiye'ye sağlık sistemi için 100 milyon dolarlık krediyi onayladı Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya 6 milyar lira verdi Yasağın sona ermesiyle esnaf, soluğu Bayrampaşa halinde aldı Son Dakika: Bugün yeniden devreye alınan Nefes Kredisi ile işletmelere 6 milyar liralık finansman sağlanacak Son Dakika: Benzine 9 kuruş indirim geldi Haftaya yükselişle başlayan Borsa İstanbul 1,5 ay sonra 100 bin puanın üzerine çıktı Haftaya yükselişle başlayan dolar 6,97'den işlem görüyor Ticaretin aksamaması için koronavirüs semptomu göstermeyen tır şoförleri 14 gün karantinada beklemeyecek