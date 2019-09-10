Ticaret Bakanı Pekcan: "Türkiye açısından demir çelik gibi sektörlerde karşılaştığımız engeller Genelleşmiş Preferanslar Sistemi'nden (GSP) çıkarılmamızın sonuçları, otomobil sektöründe uygulanması muhtemel önlemlere de değindik. ABD tarafında da bu konudaki talep ve önerilerimizi iletmiş bulunuyoruz. Bu kapsamda özellikle SEC 232 olarak bilinen ilave gümrük vergilerinden bazı ülke örneklerinde olduğu gibi ülkemizin de muaf tutulması yönünde taleplerimizi paylaştık."