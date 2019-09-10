Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanı Pekcan: "Türkiye açısından demir çelik gibi sektörlerde karşılaştığımız engeller...
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Ticaret Bakanı Pekcan: "Türkiye açısından demir çelik gibi sektörlerde karşılaştığımız engeller...

1 saat önce

Ticaret Bakanı Pekcan: "Türkiye açısından demir çelik gibi sektörlerde karşılaştığımız engeller Genelleşmiş Preferanslar Sistemi'nden (GSP) çıkarılmamızın sonuçları, otomobil sektöründe uygulanması muhtemel önlemlere de değindik.

Ticaret Bakanı Pekcan:

Ticaret Bakanı Pekcan: "Türkiye açısından demir çelik gibi sektörlerde karşılaştığımız engeller Genelleşmiş Preferanslar Sistemi'nden (GSP) çıkarılmamızın sonuçları, otomobil sektöründe uygulanması muhtemel önlemlere de değindik. ABD tarafında da bu konudaki talep ve önerilerimizi iletmiş bulunuyoruz. Bu kapsamda özellikle SEC 232 olarak bilinen ilave gümrük vergilerinden bazı ülke örneklerinde olduğu gibi ülkemizin de muaf tutulması yönünde taleplerimizi paylaştık."

Amerika Birleşik Devletleri, Ruhsar Pekcan, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:58 Kaynak: AA
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