Son Dakika › Güncel › Ticaret Bakanı Pekcan, 'Türkiye'deki maske üretimi bizim yerel ihtiyaçlarımızı karşılayacak durumda. - Son Dakika
Ticaret Bakanı Pekcan, "Türkiye'deki maske üretimi bizim yerel ihtiyaçlarımızı karşılayacak durumda.
7 saat önce
Ticaret Bakanı Pekcan, "Türkiye'deki maske üretimi bizim yerel ihtiyaçlarımızı karşılayacak durumda.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:18 Kaynak: İHA
Ticaret Bakanı Pekcan, " Türkiye'deki maske üretimi bizim yerel ihtiyaçlarımızı karşılayacak durumda. Amacımız üreticimiz ve ihracatçımıza engel olmak değil. Öncelikle iç piyasada hizmet verelim" dedi. - ANKARA
Son Dakika Yunanistan'dan küstah iddia: Türkiye, Yunan askerinin mültecileri yaraladığına dair yalan haber yapıyor Suudi general yaptığı tespitle alay konusu oldu: Erdoğan, koronavirüsü Arabistan'a yaymaya çalışıyor Suriyeli baba, bebeğinin adını Türk SİHA'sı "Bayraktar" koydu Rus kanalına konuşan Esed: Türkiye'ye düşmanca bir şey yapmadık