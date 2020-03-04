Ticaret Bakanı Pekcan, "Türkiye'deki maske üretimi bizim yerel ihtiyaçlarımızı karşılayacak durumda. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ticaret Bakanı Pekcan, 'Türkiye'deki maske üretimi bizim yerel ihtiyaçlarımızı karşılayacak durumda. - Son Dakika

Ticaret Bakanı Pekcan, "Türkiye'deki maske üretimi bizim yerel ihtiyaçlarımızı karşılayacak durumda.

7 saat önce

Ticaret Bakanı Pekcan, "Türkiye'deki maske üretimi bizim yerel ihtiyaçlarımızı karşılayacak durumda.

Ticaret Bakanı Pekcan,

Ticaret Bakanı Pekcan, " Türkiye'deki maske üretimi bizim yerel ihtiyaçlarımızı karşılayacak durumda. Amacımız üreticimiz ve ihracatçımıza engel olmak değil. Öncelikle iç piyasada hizmet verelim" dedi. - ANKARA

Ruhsar Pekcan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:18 Kaynak: İHA
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