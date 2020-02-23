Ticaret Bakanı Pekcan: "Türkiye'den (İran'a) ihracat ve transit işlemleri kontrollü devam... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Pekcan: 'Türkiye'den (İran'a) ihracat ve transit işlemleri kontrollü devam... - Son Dakika Ekonomi

Ticaret Bakanı Pekcan: "Türkiye'den (İran'a) ihracat ve transit işlemleri kontrollü devam...

6 saat önce

Ticaret Bakanı Pekcan: "Türkiye'den (İran'a) ihracat ve transit işlemleri kontrollü devam etmektedir.

Ticaret Bakanı Pekcan:

Ticaret Bakanı Pekcan: " Türkiye'den ( İran'a) ihracat ve transit işlemleri kontrollü devam etmektedir."

Ruhsar Pekcan, Türkiye, İhracat, İran, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 05:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD yaptırımları korona gibidir, korkusu gerçekliğinden fazla
İletişim Başkanlığı'ndan koronavirüs açıklaması: Türkiye'de herhangi bir vaka görülmemiştir İçişleri Bakanı Soylu, Van'daki son durumu açıkladı: 250 konut ve 300 ahır yıkıldı Muhalifler, İdlib'de Esed güçlerinin mevzilerini vuruyor

Son Dakika Haberleri
21:58 Demet Akalın, kendisine "teyze" diyen Aleyna Tilki'nin annesine yanıt verdi
20:03 Tuba Ünsal, iç çamaşırsız pozlarıyla sosyal medyayı salladı
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 00:01:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ticaret Bakanı Pekcan: "Türkiye'den (İran'a) ihracat ve transit işlemleri kontrollü devam... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]