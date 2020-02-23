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Ticaret Bakanı Pekcan: "Türkiye'den (İran'a) ihracat ve transit işlemleri kontrollü devam...
6 saat önce
Ticaret Bakanı Pekcan: "Türkiye'den (İran'a) ihracat ve transit işlemleri kontrollü devam etmektedir.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 05:38 Kaynak: AA
Ticaret Bakanı Pekcan: " Türkiye'den ( İran'a) ihracat ve transit işlemleri kontrollü devam etmektedir."
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