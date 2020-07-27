Ticaret Bakanı Pekcan: "Türkiye OECD ve G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke konumundadır" - Son Dakika

Ticaret Bakanı Pekcan: "Türkiye OECD ve G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke konumundadır"

ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,"Türkiye OECD ve G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke konumundadır" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Sardor Umurzakov Avrasya Ekonomik İşbirliği Derneği tarafından, "Pandemi Koşullarında Ekonomi Diplomasisi: Özbekistan ve Türkiye Tecrübesi" konulu programa katıldı. Programda bir konuşma gerçekleştiren Ticaret Bakanı Pekcan, "Pandemi koşullarında gerçekleştirilen bu ziyaret 2 ülkenin çok boyutlu tarihsel ilişkilerinde bir göstergesidir. Tüm ülkeleri etkisine alan pandemi sağlık kadar ekonomileri de etkilemiş oldu. Aldığımız güçlü önlemler sayesinde Türkiye'nin pandemiden en az etkilenen ülkeler arasına girmesini sağladık. Türkiye OECD ve G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke konumundadır. Pandemi döneminde ticaretin durulması yeni yöntemler geliştirdik. Temassız ticaret nosyonumuzla ihracatımızı dış ticaretimizi şoför değiştirerek bir şekilde gerçekleştirdik. Sanal ticaret heyetleri fuarlar ciddi anlamda katılımcılar sağladık. Özbekistan'la Şubat ayında yüksek düzeyli stratejik iş birliği anlaşmasını imzaladık" diye konuştu.

61 eylem planını oluşturduklarını ve bu planı da yarın gözden geçireceklerini ifade eden Pekcan, " Ekonomi ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi yönünde sayın Umurzakov ile ortak adımları geliştireceğiz. Tabi bu süreçte bizim müşavirlerimiz Özbekistan'daki fırsatları tanıtmış iş adamlarına 23 Haziranda Türk-Özbek iş adamlarıyla bir araya geldik. 29'unda sanal ticaret ekibiyle bir araya geldik. Biz pandemi döneminde de kesintisiz ilişkilerimize devam ettirdik. Sayın başbakan yardımcısıyla Türk Konseyi Ticaret Bakanlarıyla ve gümrük idaresi başkanlarıyla videokonferans yöntemiyle bir araya geldik. Kendileriyle temassız ticaret konusunda paylaşımlarımızı paylaştık. Basitleştirilmiş gümrük hatta gibi en azından Türk Konseyi ülkeleri arasında demiryolları ticaretin arttırılması Bakü Tiflis Kars Demiryolu hattının daha fazla kullanılması hem geçiş kotların azaltılması hem de bu süreçte gümrük süreçlerini işbirliği gibi yol haritaları belirledik. Özbekistan ile ticareti ilişkilerimiz geçtiğimiz yıl yüzde 24.6 artarak 2.4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu sene ilk ayda ticaretimiz yüzde 16 azaldı. Ama biz bugünden itibaren bu ticaretin yeniden ivmelenerek Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 5 milyarlık dolarlık hedefine ulamasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Pekcan konuşmasında pandemi sonrası Özbekistanı ziyaret edeceğini aktardı.