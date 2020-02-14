Ticaret Bakanı Pekcan Türkiye-Pakistan İş Forumu'nda konuştu Açıklaması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk müteahhitlik sektörünün Pakistan'da da önemli projelere imza attığını belirterek, "Pakistan'ın altyapı ve üstyapı yatırımlarında müteahhit firmalarımızın daha fazla yer alması stratejik ilişkilerin artırılmasında önem taşıyor." dedi.

Pekcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Pakistan Başbakanı İmran Han'ın katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye-Pakistan İş Forumu'nda konuştu.

İki ülke arasında pek çok iş birliği konusunun ele alındığını dile getiren Pekcan, bu kapsamda ticari ve ekonomik ilişkilerin önemine dikkati çekti.

Pekcan, "Stratejik Ekonomik Çerçeve Belgesi ve Eylem Planı"nın taraflar arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişimi açısından yol haritası oluşturduğunu ifade ederek, "Bu eylem planında yer alan hususları gerçekleştirmek üzere Pakistanlı dostlarımızla beraber iş birliği içinde titizlikle çalışmaktayız." diye konuştu.

"Pakistan'daki Türk yatırımlarının ivmelenerek devam edeceğine inanıyoruz"

Türkiye ve Pakistan arasındaki dış ticaret hacminin 850 milyon doları aştığını bildiren Pekcan, bu rakamın en kısa zamanda 1 milyar doları geçeceğini, daha sonra da iki ülkenin potansiyelini yansıtacak seviyelere geleceğini söyledi.

Pekcan, mal ticareti kadar karşılıklı yatırımların artırılmasının da önemli olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye'nin önde gelen firmalarının Pakistan'da yatırımcı olduğunu görüyoruz, yaklaşık 3 bin 500 kişiye istihdam sağlıyorlar. Cumhurbaşkanımızın ziyareti vesilesiyle yatırımların da ivmelenerek devam edeceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk müteahhitlik sektörünün Pakistan'da önemli projelere imza attığını dile getiren Pekcan, şöyle devam etti:

"Bundan böyle Pakistan'ın altyapı ve üstyapı yatırımlarında müteahhit firmalarımızın daha fazla yer alması stratejik ilişkilerin artırılmasında önem taşıyor. Bu projelerin finansmanında Eximbank kaynaklarından olduğu kadar Türkiye'nin de ortak olduğu Asya Altyapı Yatırım Bankasının finansal imkanlarından da yararlanılabiliyor."

Pekcan, iki ülke arasındaki etkileşimin artırılması ve iş ilişkilerinin geliştirilmesi noktasında Türkiye-Pakistan İş Konseyine önemli görev düştüğünü belirterek şunları kaydetti:

"İş insanlarımızı daha fazla bir araya getirerek karşılıklı yatırım ve ticaretin önünü açmalıyız. Bakanlık olarak iş insanlarımızın ticarette karşılaştıkları sorunları çözmek, ticareti ve yatırımları kolaylaştırmak, Türkiye ile Pakistan arasındaki kardeşliğin ekonomik hayata da nitelikli bir şekilde yansıması açısından Pakistanlı dostlarımızla beraber hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Bakan Pekcan, Pakistan tarafıyla teknik ekipler aracılığıyla güzel bir çalışmaya başladıklarını ve yol haritası oluşturduklarını da sözlerine ekledi.