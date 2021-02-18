Ticaret Bakanı Pekcan: "Ülkemize sağladığı döviz getirisi ve toplam ihracatımızdaki payı ile en önemli sektörlerimizden biri haline gelen hizmet...
18.02.2021 10:08
Ticaret Bakanı Pekcan: "Ülkemize sağladığı döviz getirisi ve toplam ihracatımızdaki payı ile en önemli sektörlerimizden biri haline gelen hizmet sektörümüzün daha da kurumsallaşması amacıyla yalnızca hizmet ihracatı için faaliyet gösterecek yeni bir Genel Sekreterlik kurduk."
Ticaret Bakanı Pekcan: "Ülkemize sağladığı döviz getirisi ve toplam ihracatımızdaki payı ile en önemli sektörlerimizden biri haline gelen hizmet sektörümüzün daha da kurumsallaşması amacıyla yalnızca hizmet ihracatı için faaliyet gösterecek yeni bir Genel Sekreterlik kurduk." - ANKARA
Ticaret, Döviz, Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › Ekonomi › Ticaret Bakanı Pekcan: 'Ülkemize sağladığı döviz getirisi ve toplam ihracatımızdaki payı ile en önemli sektörlerimizden biri haline gelen hizmet... - Son Dakika Ekonomi
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