Ticaret Bakanı Pekcan: "Ülkemize sağladığı döviz getirisi ve toplam ihracatımızdaki payı ile en önemli sektörlerimizden biri haline gelen hizmet sektörümüzün daha da kurumsallaşması amacıyla yalnızca hizmet ihracatı için faaliyet gösterecek yeni bir Genel Sekreterlik kurduk." - ANKARA