Ticaret Bakanı Pekcan ve İtalya Dışişleri Bakanı Maio, Türk ve İtalyan firmalarla buluştu - Son Dakika

Ticaret Bakanı Pekcan ve İtalya Dışişleri Bakanı Maio, Türk ve İtalyan firmalarla buluştu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, iki ülke arasında yapılacak Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) toplantısı öncesi Türk ve İtalyan firma temsilcileri ile videokonferans yöntemiyle bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Pekcan ve İtalya Dışişleri Bakanı Maio, Türk ve İtalyan firmalarla buluştu, System.String[]

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, iki ülke arasında yapılacak Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) toplantısı öncesi Türk ve İtalyan firma temsilcileri ile videokonferans yöntemiyle bir araya geldi.

JETCO hazırlık toplantısında iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler, taşımacılık ve lojistik konuları, müteahhitlik ve müşavirlik hizmetleri, AB'nin çelik ürünleri ithalatı üzerindeki korunma önlemleri, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gibi konular ele alındı. İkili görüşmenin ardından iki ülkeden 121 iş adamının katılımıyla özel sektöre yönelik bir toplantı düzenlendi. Pekcan, videokonferans yöntemiyle yapılan toplantıda yaptığı konuşmada İtalya'nın Türkiye'nin Avrupa'daki önemli ticaret ortaklarından biri, Türkiye'nin en büyük dördüncü ihracat pazarı olduğunu ifade etti. İki ülke arasındaki ticaret hacminin pandeminin etkisiyle yılın ilk yarısında yüzde 20,7 düşüşle 7,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini anlatan Pekcan, küresel toparlanma ile ticarette de iyileşme görüleceğini söyledi. Türkiye ile İtalya'nın güçlü ticaret ve ekonomik ilişkileri bulunduğunu vurgulayan Pekcan, pandemi önlemleri nedeniyle fiziksel olarak bir araya gelinemese de ilişkilerin ivmelendirilmesine ve yeni iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesine önem verdiklerini belirtti.

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve demir-çelik önlemleri

Türkiye ile İtalya arasındaki temel iş birliği platformlarından birinin Ortak Ekonomik ve Ticari Komite (JETCO) mekanizması olduğuna dikkat çeken Pekcan, en son 2017 yılında gerçekleştirilen JETCO toplantısını en kısa zamanda düzenlemeyi hedeflediklerini söyledi. Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin önemine değinen Pekcan, mevcut anlaşmanın hizmetler, e-ticaret, kamu alımları ve tarım gibi önemli alanları kapsamadığını, anlaşmanın güncellenmesiyle ekonomik iş birliği ve ticaret için yeni alanların olacağını kaydetti. Buna ek olarak demir-çelik ürünlerine yönelik AB'nin aldığı önlemler konusunda Türkiye'nin Gümrük Birliği ve diğer anlaşmalardan kaynaklanan hakları çerçevesinde haklı bir pozisyonda olduğunu belirten Pekcan, Türkiye'nin en önemli ticari partnerlerinden biri olan İtalya'nın bu konuda desteklerini beklediklerini vurguladı.

Türk ve Avrupa Birliği özel sektörünün sürece destek vermesinin çok önemli olduğuna işaret eden Pekcan, her iki ülkenin iş adamlarından da bu anlamda destek istediklerini söyledi. Türkiye'nin geçen yıl küresel ekonomide ve ticarette artan korumacılığa rağmen ihracatının yüzde 2,1'lik bir artış gösterdiğini ve 8,5 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım çektiğini dile getiren Pekcan, Türkiye'nin şu anda Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 33. sırada yer aldığını ve son iki yılda hızlı bir ilerleme kaydederek, 27 sıra ilerlediğini ifade etti.

"İki ülke iş adamları arasında birçok işbirliği fırsatı var"

Pekcan, Türkiye'nin katma değeri yüksek üretime, ihracata ve orta yüksek teknolojili yatırımlara öncelik verdiğini vurgulayarak, dijital ekonomiye de önem verdiklerini ifade etti. Bakan Pekcan, "Bu çerçevede Türk ve İtalyan şirketleri ortak yatırım ve üretim yaparak birçok sektörde birlikte çalışabilir" şeklinde konuştu.

Türk ve İtalyan iş dünyasının Türk Eximbank ve İtalyan muhatabı SACE tarafından sağlanan finansman fırsatlarından yararlanabileceğine dikkati çeken Pekcan, iki ülkenin müteahhitlik sektörünün de üçüncü ülkelerde işbirliği yapabileceğini söyledi. Pekcan, "Türkiye ve İtalya zaten güçlü ticaret ortakları konumunda yer alıyor ve umarım bu ortaklık gelecekte çok

daha yüksek seviyelere çıkacak. Ülkelerimiz arasında her türlü özel sektör girişimlerini desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

İtalyan Bakan Maio da iki ülkenin iş adamlarının üçüncü ülkelerdeki işbirliği için çok büyük potansiyele sahip olduğunu, önümüzdeki süreçte bu potansiyeli harekete geçirmek için iki ülke kurumlarının çalışmalarının çok önemli olduğunu vurguladı. Bunun için JETCO mekanizmasının önemli araçlardan biri olduğuna dikkati çeken Maio, Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin de her iki taraf için son derece yararlı olacağını sözlerine ekledi. - ANKARA

Ruhsar Pekcan, İtalya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 11:31

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Pekcan ve İtalya Dışişleri Bakanı Maio, Türk ve İtalyan firmalarla buluştu - Son Dakika Ekonomi
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