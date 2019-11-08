Ticaret Bakanı Pekcan: "Yaklaşık 7,2 milyon güvensiz veya uygunsuz ürünü geri gönderdik"
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması 2020 yılı bütçesi Plan ve Bütçe KomisyonundaTBMM - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "10 ayda yaklaşık 7,2 milyon güvensiz veya uygunsuz ürünün ithalatına izin vermedik, bunları geri gönderdik.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:08 Kaynak: AA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması 2020 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda
TBMM - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "10 ayda yaklaşık 7,2 milyon güvensiz veya uygunsuz ürünün ithalatına izin vermedik, bunları geri gönderdik." dedi.
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