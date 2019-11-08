Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması 2020 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "10 ayda yaklaşık 7,2 milyon güvensiz veya uygunsuz ürünün ithalatına izin vermedik, bunları geri gönderdik." dedi.