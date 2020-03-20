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Ticaret Bakanı Pekcan: "Yaş sebze ve meyvelerin toptan ve perakende satışına yönelik bazı tedbirler...
7 saat önce
Ticaret Bakanı Pekcan: "Yaş sebze ve meyvelerin toptan ve perakende satışına yönelik bazı tedbirler aldık, 81 il valiliğine talimat gönderdik.
Ticaret Bakanı Pekcan: "Yaş sebze ve meyvelerin toptan ve perakende satışına yönelik bazı tedbirler aldık, 81 il valiliğine talimat gönderdik."
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:26 Kaynak: AA
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