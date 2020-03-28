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Ticaret Bakanı Pekcan: "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'de bulunan kişisel kullanıma...
6 saat önce
Ticaret Bakanı Pekcan: "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'de bulunan kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarının yurtta kalma süresini, gümrük idaresine başvuru yapılmasına gerekmeksizin 30.06.2020 tarihine kadar uzattık."
Ticaret Bakanı Pekcan: "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'de bulunan kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarının yurtta kalma süresini, gümrük idaresine başvuru yapılmasına gerekmeksizin 30.06.2020 tarihine kadar uzattık." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 03:44 Kaynak: İHA
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