Ticaret Bakanı Pekcan, yurtdışı temsilcileriyle görüştü - Son Dakika

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Batı Avrupa ülkelerinde görevli ticaret müşavirleri ve ataşelerle video konferans yöntemiyle ile görüştü.



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yurtdışındaki temsilcilerimizle videokonferanslarımıza Batı Avrupa ülkelerinde görevli Ticaret Müşavirlerimizle ve Ataşelerimizle başladık. Hem Koronavirüs Pandemisi ile ilgili önlemleri hem de ikili ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi için atılabilecek adımları değerlendirdik" ifadelerini kullandı. - ANKARA