Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "10 ayda yaklaşık 7,2 milyon güvensiz veya uygunsuz ürünün ithalatına...
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "10 ayda yaklaşık 7,2 milyon güvensiz veya uygunsuz ürünün ithalatına izin vermedik, bunları geri gönderdik.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:18 Kaynak: AA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "10 ayda yaklaşık 7,2 milyon güvensiz veya uygunsuz ürünün ithalatına izin vermedik, bunları geri gönderdik."
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