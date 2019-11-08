Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "10 ayda yaklaşık 7,2 milyon güvensiz veya uygunsuz ürünün ithalatına...
Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: '10 ayda yaklaşık 7,2 milyon güvensiz veya uygunsuz ürünün ithalatına...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "10 ayda yaklaşık 7,2 milyon güvensiz veya uygunsuz ürünün ithalatına...

7 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "10 ayda yaklaşık 7,2 milyon güvensiz veya uygunsuz ürünün ithalatına izin vermedik, bunları geri gönderdik.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "10 ayda yaklaşık 7,2 milyon güvensiz veya uygunsuz ürünün ithalatına izin vermedik, bunları geri gönderdik."

Ruhsar Pekcan, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:18 Kaynak: AA
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