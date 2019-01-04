Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2018 Yılında İthalatımız Yüzde 4,6 Düşüşle 223,1 Milyar Dolar Olarak...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2018 Yılında İthalatımız Yüzde 4,6 Düşüşle 223,1 Milyar Dolar Olarak...

52 dakika önce

IHAAW113401-EKO/04-01-2019- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2018 yılında ithalatımız yüzde 4,6 düşüşle 223,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,
IHAAW113401-EKO/04-01-2019

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2018 yılında ithalatımız yüzde 4,6 düşüşle 223,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylece ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı 2018 yılında bir önceki yıla göre 8,2 puan artışla yüzde 75,3 olarak gerçekleşmiştir" dedi. 04.01.2019 11: 34: 01 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:39 Kaynak: İHA

Ruhsar Pekcan, Ekonomi
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