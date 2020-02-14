Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "2019'da 53,7 milyar dolar hizmet ihracatı geliri elde ederek... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: '2019'da 53,7 milyar dolar hizmet ihracatı geliri elde ederek... - Son Dakika Ekonomi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "2019'da 53,7 milyar dolar hizmet ihracatı geliri elde ederek...

7 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "2019'da 53,7 milyar dolar hizmet ihracatı geliri elde ederek Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "2019'da 53,7 milyar dolar hizmet ihracatı geliri elde ederek Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık"

Ruhsar Pekcan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:44 Kaynak: AA
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