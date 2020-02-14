Son Dakika › Ekonomi › Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: '2019'da 53,7 milyar dolar hizmet ihracatı geliri elde ederek... - Son Dakika Ekonomi
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "2019'da 53,7 milyar dolar hizmet ihracatı geliri elde ederek...
7 saat önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "2019'da 53,7 milyar dolar hizmet ihracatı geliri elde ederek Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık"
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:44 Kaynak: AA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "2019'da 53,7 milyar dolar hizmet ihracatı geliri elde ederek Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık"
Son Dakika Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Bakan Pekcan: 53,7 milyar dolarlık hizmet ihracı ile Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık FETÖ soruşturmasında dikkat çeken ifade: Hakan Fidan ifadeye gelse kesin tutuklanacaktı Son dakika: Tarım Bakanlığı, halkın sağlığıyla oynayan 74 firmayı tek tek açıkladı