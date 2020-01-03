Son Dakika › Ekonomi › Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: '2019 ihracatımız yüzde 2,04 artışla 180 milyar 468 milyon dolar... - Son Dakika Ekonomi
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "2019 ihracatımız yüzde 2,04 artışla 180 milyar 468 milyon dolar...
6 saat önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "2019 ihracatımız yüzde 2,04 artışla 180 milyar 468 milyon dolar olmuştur.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:22 Kaynak: İHA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "2019 ihracatımız yüzde 2,04 artışla 180 milyar 468 milyon dolar olmuştur. İthalatımız yüzde 8,99 azalışla 210 milyar 394 milyon dolar olmuştur. Dış ticaret açığımızda yüzde 44,9 oranında düşüş gerçekleşmiştir. 2018'de 54 milyar 323 milyar dolar olan dış ticaret açığımız, 2019 yılı sonunda 29 milyar 926 milyon dolara gerilemiştir." - ANKARA
Son Dakika Son dakika: 2019 yılı ihracatı 180 milyar doları aşarak son 18 yılın rekorunu kırdı Son dakika: Kanal İstanbul protokolünün iptali istemiyle açılan dava reddedildi TOGG, yerli otomobilin markalaşma süreciyle ilgili bir video yayınladı Özel köpeklerle aranan trüf mantarının kilosu 2 bin 500 TL