Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "2019 ihracatımız yüzde 2,04 artışla 180 milyar 468 milyon dolar... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: '2019 ihracatımız yüzde 2,04 artışla 180 milyar 468 milyon dolar... - Son Dakika Ekonomi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "2019 ihracatımız yüzde 2,04 artışla 180 milyar 468 milyon dolar...

6 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "2019 ihracatımız yüzde 2,04 artışla 180 milyar 468 milyon dolar olmuştur.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "2019 ihracatımız yüzde 2,04 artışla 180 milyar 468 milyon dolar olmuştur. İthalatımız yüzde 8,99 azalışla 210 milyar 394 milyon dolar olmuştur. Dış ticaret açığımızda yüzde 44,9 oranında düşüş gerçekleşmiştir. 2018'de 54 milyar 323 milyar dolar olan dış ticaret açığımız, 2019 yılı sonunda 29 milyar 926 milyon dolara gerilemiştir." - ANKARA

Ruhsar Pekcan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: 2019 yılı ihracatı 180 milyar doları aşarak son 18 yılın rekorunu kırdı
Son dakika: Kanal İstanbul protokolünün iptali istemiyle açılan dava reddedildi TOGG, yerli otomobilin markalaşma süreciyle ilgili bir video yayınladı Özel köpeklerle aranan trüf mantarının kilosu 2 bin 500 TL

Son Dakika Haberleri
17:52 "ABD ve İran'ı sağduyu içinde hareket etmeye davet ediyoruz" - Son Dakika Ekonomi
17:52 Rekabet Kurulu kararı - Son Dakika Ekonomi
17:48 New York borsası düşüşle açıldı - Son Dakika Ekonomi
17:48 Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika Ekonomi
17:47 Bitcoin 7,300 doların altına geriledi - Son Dakika Ekonomi
16:42 Son dakika: Kanal İstanbul protokolünün iptali istemiyle açılan dava reddedildi - Son Dakika Ekonomi
15:50 TOGG, yerli otomobilin markalaşma süreciyle ilgili bir video yayınladı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2020 18:01:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "2019 ihracatımız yüzde 2,04 artışla 180 milyar 468 milyon dolar... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]