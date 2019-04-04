Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "2019'un İlk Çeyreğinde, Tarihimizin En Yüksek İhracat Rakamı Olan 44...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "2019'un İlk Çeyreğinde, Tarihimizin En Yüksek İhracat Rakamı Olan 44...

42 dakika önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "2019'un ilk çeyreğinde, tarihimizin en yüksek ihracat rakamı olan 44 milyar 567 milyon doları yakalamış bulunuyoruz.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "2019'un ilk çeyreğinde, tarihimizin en yüksek ihracat rakamı olan 44 milyar 567 milyon doları yakalamış bulunuyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:14 Kaynak: AA

İhracat, Ruhsar Pekcan, Ekonomi
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