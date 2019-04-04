Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "2019'un İlk Çeyreğinde, Tarihimizin En Yüksek İhracat Rakamı Olan 44...
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "2019'un ilk çeyreğinde, tarihimizin en yüksek ihracat rakamı olan 44 milyar 567 milyon doları yakalamış bulunuyoruz.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
: "2019'un ilk çeyreğinde, tarihimizin en yüksek ihracat rakamı olan 44 milyar 567 milyon doları yakalamış bulunuyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:14 Kaynak: AA
İhracat İlk Üç Ayda 44,5 Milyar Dolara Ulaşarak Türkiye Tarihinin Rekorunu Kırdı
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