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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "2019 yılı ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 2,04 artışla 180...
6 saat önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "2019 yılı ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 2,04 artışla 180 milyar 468 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:20 Kaynak: AA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "2019 yılı ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 2,04 artışla 180 milyar 468 milyon dolar olarak gerçekleşti."
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