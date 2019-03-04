Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019 Yılı Şubat Ayı İhracat Rakamlarını Açıkladı.
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IHAAW113600-EKO/04-03-2019- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019 yılı Şubat ayı ihracat rakamlarını açıkladı.
IHAAW113600-EKO/04-03-2019
- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019 yılı Şubat ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Dış ticaret verilerinde zirveyi yakalamayı öngördüklerini belirten Pekcan, ihracatın artığına işaret etti. Genel ihracatın yüzde 3,7 artığını kaydeden Bakan Pekcan, Şubat ayında ihracatın 13,6 milyar dolara yükseldiğini dile getirdi. 04.03.2019 11: 36: 00 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:41 Kaynak: İHA
Son Dakika! Bakan Pekcan: Şubat'ta İhracat 14 Milyar 312 Milyon Dolar Oldu
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