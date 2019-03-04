Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019 Yılı Şubat Ayı İhracat Rakamlarını Açıkladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019 Yılı Şubat Ayı İhracat Rakamlarını Açıkladı.

8 dakika önce

IHAAW113600-EKO/04-03-2019- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019 yılı Şubat ayı ihracat rakamlarını açıkladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019 Yılı Şubat Ayı İhracat Rakamlarını Açıkladı., System.String[]
IHAAW113600-EKO/04-03-2019

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019 yılı Şubat ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Dış ticaret verilerinde zirveyi yakalamayı öngördüklerini belirten Pekcan, ihracatın artığına işaret etti. Genel ihracatın yüzde 3,7 artığını kaydeden Bakan Pekcan, Şubat ayında ihracatın 13,6 milyar dolara yükseldiğini dile getirdi. 04.03.2019 11: 36: 00 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:41 Kaynak: İHA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Bakan Pekcan: Şubat'ta İhracat 14 Milyar 312 Milyon Dolar Oldu Devlet Desteğiyle İstiridye Mantarı Üretmeye Başlayan Aile Paraya Para Demiyor

Çöp Kutusundaki Uyuşturucu Alışverişine Bekçilerden Suçüstü Ablasını Ziyarete Giden Genç Kadın, Korkunç Şekilde Can Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 11:49:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019 Yılı Şubat Ayı İhracat Rakamlarını Açıkladı.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]