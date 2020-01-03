Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "2019 yılında 3,2 milyar TL ödeme yaptık. Bu rakam bugüne kadarki en... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: '2019 yılında 3,2 milyar TL ödeme yaptık. Bu rakam bugüne kadarki en... - Son Dakika Ekonomi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "2019 yılında 3,2 milyar TL ödeme yaptık. Bu rakam bugüne kadarki en...

6 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "2019 yılında 3,2 milyar TL ödeme yaptık. Bu rakam bugüne kadarki en büyük ihracatta devlet desteği tutarıdır.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "2019 yılında 3,2 milyar TL ödeme yaptık. Bu rakam bugüne kadarki en büyük ihracatta devlet desteği tutarıdır." - ANKARA

Ruhsar Pekcan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:37 Kaynak: İHA
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