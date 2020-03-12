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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "81 ilde eş zamanlı olarak, fiyat artışı tespit edilen maske ve...
6 saat önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "81 ilde eş zamanlı olarak, fiyat artışı tespit edilen maske ve gıdalarla ilgili denetimlere başladık.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:40 Kaynak: AA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "81 ilde eş zamanlı olarak, fiyat artışı tespit edilen maske ve gıdalarla ilgili denetimlere başladık."
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