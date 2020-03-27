Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Avrupa bizim en büyük ticaret ortağımız. İtalya'ya yılda 170 bin, Fransa'ya ise yılda 50 bin araç yolluyoruz. Tedbirler kapsamında biz bu araçları feribotlarla şoförsüz olarak yapıyoruz" dedi. - ANKARA