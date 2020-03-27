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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Avrupa bizim en büyük ticaret ortağımız.
6 saat önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Avrupa bizim en büyük ticaret ortağımız.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Avrupa bizim en büyük ticaret ortağımız. İtalya'ya yılda 170 bin, Fransa'ya ise yılda 50 bin araç yolluyoruz. Tedbirler kapsamında biz bu araçları feribotlarla şoförsüz olarak yapıyoruz" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 11:49 Kaynak: İHA
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