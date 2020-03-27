Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Bakanlık olarak ülkemizde virüs görülmeden önce diğer bakanlıklar ve... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: 'Bakanlık olarak ülkemizde virüs görülmeden önce diğer bakanlıklar ve... - Son Dakika Ekonomi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Bakanlık olarak ülkemizde virüs görülmeden önce diğer bakanlıklar ve...

6 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Bakanlık olarak ülkemizde virüs görülmeden önce diğer bakanlıklar ve kurumlarla.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Bakanlık olarak ülkemizde virüs görülmeden önce diğer bakanlıklar ve kurumlarla - ANKARA

Ruhsar Pekcan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 11:49 Kaynak: İHA

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