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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Bakanlık olarak ülkemizde virüs görülmeden önce diğer bakanlıklar ve...
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Bakanlık olarak ülkemizde virüs görülmeden önce diğer bakanlıklar ve kurumlarla.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Bakanlık olarak ülkemizde virüs görülmeden önce diğer bakanlıklar ve kurumlarla - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 11:49 Kaynak: İHA
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