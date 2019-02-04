Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Bakanlık Olarak 2019 Yılı Boyunca Dış Ticaret Verilerimizi Hem Özel...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Bakanlık olarak 2019 yılı boyunca dış ticaret verilerimizi hem özel hem de genel ticaret sistemine göre paylaşacağız."

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Bakanlık olarak 2019 yılı boyunca dış ticaret verilerimizi hem özel hem de genel ticaret sistemine göre paylaşacağız."

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