Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Bakanlık Olarak 2019 Yılı Boyunca Dış Ticaret Verilerimizi Hem Özel...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Bakanlık Olarak 2019 Yılı Boyunca Dış Ticaret Verilerimizi Hem Özel...

1 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Bakanlık olarak 2019 yılı boyunca dış ticaret verilerimizi hem özel hem de genel ticaret sistemine göre paylaşacağız."

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Bakanlık olarak 2019 yılı boyunca dış ticaret verilerimizi hem özel hem de genel ticaret sistemine göre paylaşacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:09 Kaynak: AA

Ruhsar Pekcan, Ekonomi
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