Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Balıkesir Belediyesi'ni Ziyaret Etti - Balıkesir
1 saat önce
- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın, Balıkesir Belediyesini ziyaretinden görüntüler BALIKESİR - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Balıkesir Belediyesi'ni ziyaret etti.
- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın, Balıkesir Belediyesini ziyaretinden görüntüler
BALIKESİR - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Balıkesir Belediyesi'ni ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:00 Kaynak: AA
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