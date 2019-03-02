Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Balıkesir Belediyesi'ni Ziyaret Etti - Balıkesir

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Balıkesir Belediyesi'ni Ziyaret Etti - Balıkesir

1 saat önce

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın, Balıkesir Belediyesini ziyaretinden görüntüler BALIKESİR - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Balıkesir Belediyesi'ni ziyaret etti.

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın, Balıkesir Belediyesini ziyaretinden görüntüler
BALIKESİR - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Balıkesir Belediyesi'ni ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:00 Kaynak: AA

Balıkesir, Ruhsar Pekcan, Balıkesir Belediyesi, Güncel
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