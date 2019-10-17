Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Bosna Hersek'te
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Bosna Hersek'te

2 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Kovaçi Şehit Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Bosna Hersek'te, System.String[]

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Kovaçi Şehit Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğince (MÜSİAD) düzenlenen 23. Uluslararası İş Forumu'na (IBF) katılmak üzere Saraybosna'ya gelen Pekcan, Kovaçi Şehit Mezarlığı'na ziyarette bulundu. Pekcan, bağımsız Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in kabrine çiçek bırakarak, dua etti.

Saraybosna'daki tarihi Başçarşı Meydanı'nı da gezen Bakan Pekcan'a, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken eşlik etti.

Ruhsar Pekcan, Saraybosna, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:39 Kaynak: AA
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