Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Bu yılın ilk çeyreğinde Piyasa Gözetimi ve Denetimi faaliyetleri...
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Bu yılın ilk çeyreğinde Piyasa Gözetimi ve Denetimi faaliyetleri çerçevesinde 35 bin 370 parti ürün denetlenirken, bunların 2 bin 798'i uygunsuz, 525'i güvensiz bulundu.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Bu yılın ilk çeyreğinde Piyasa Gözetimi ve Denetimi faaliyetleri çerçevesinde 35 bin 370 parti ürün denetlenirken, bunların 2 bin 798'i uygunsuz, 525'i güvensiz bulundu. Bu ürünlere yönelik toplam 43,6 milyon lira ceza uygulandı." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 12:35 Kaynak: İHA
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