Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bu yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 300 bin ithal ürünün denetlendiğini,...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bu yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 300 bin ithal ürünün denetlendiğini, bu denetimler sonucu uygunsuz bulunan yaklaşık 6 milyon ürünün ülkeye girişine izin verilmediğini söyledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bu yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 300 bin ithal ürünün denetlendiğini, bu denetimler sonucu uygunsuz bulunan yaklaşık 6 milyon ürünün ülkeye girişine izin verilmediğini söyledi. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip

Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti

Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı

Türkiye'nin ürettiği korona ilacını değerlendiren uzman isim, işin ekonomik boyutunu ele aldı: Ciddi bir pazar

AVM'ler koronavirüs nedeniyle yeni uygulamaları devreye alıyor

Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu

Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak

Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı

16 yıl önce 4 koyunla başladığı besicilikte şimdi 800 koyunu var

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel ve 250 sürekli işçi alımı yapacak

Tamamlayıcı emeklilik sisteminde asgari ücretli emeklilikte 566 lira fazla maaş alacak

Merkezi yönetim bütçesi geçen ayı 17,3 milyar TL açık verdi

Antalya'nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı

ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd'un kızı Disney'in hissedarı oldu

WhatsApp üzerinden ödeme ve para transferi yapılabilecek