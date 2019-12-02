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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Bugün açıklanan 3. çeyrek büyüme rakamıyla artık pozitife geçtik,...
6 saat önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Bugün açıklanan 3. çeyrek büyüme rakamıyla artık pozitife geçtik, yıl sonunda çok daha iyi rakamlar göreceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:30 Kaynak: AA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Bugün açıklanan 3. çeyrek büyüme rakamıyla artık pozitife geçtik, yıl sonunda çok daha iyi rakamlar göreceğiz."
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