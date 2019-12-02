Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Bugün açıklanan 3. çeyrek büyüme rakamıyla artık pozitife geçtik,...
Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: 'Bugün açıklanan 3. çeyrek büyüme rakamıyla artık pozitife geçtik,... - Son Dakika Ekonomi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Bugün açıklanan 3. çeyrek büyüme rakamıyla artık pozitife geçtik,...

6 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Bugün açıklanan 3. çeyrek büyüme rakamıyla artık pozitife geçtik, yıl sonunda çok daha iyi rakamlar göreceğiz.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Bugün açıklanan 3. çeyrek büyüme rakamıyla artık pozitife geçtik, yıl sonunda çok daha iyi rakamlar göreceğiz."

Ruhsar Pekcan, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:30 Kaynak: AA
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