Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Covid-19 nedeniyle ertelediğimiz fuarlarımızdan açık alanda...
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Covid-19 nedeniyle ertelediğimiz fuarlarımızdan açık alanda gerçekleştirilenler 1 Temmuz'dan itibaren düzenlenmeye başlamıştı, kapalı alanda gerçekleştirilen fiziki fuarlarımız ise 1 Eylül'den itibaren düzenlenmeye başlayacak.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Covid-19 nedeniyle ertelediğimiz fuarlarımızdan açık alanda gerçekleştirilenler 1 Temmuz'dan itibaren düzenlenmeye başlamıştı, kapalı alanda gerçekleştirilen fiziki fuarlarımız ise 1 Eylül'den itibaren düzenlenmeye başlayacak. Maske-mesafe ve hijyen tedbirleri kapsamında gerekli tüm önlemler alınarak kamu sağlığının korunmasına öncelik verilecek." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 13:37
Kaynak: İHA
Son Dakika › Ekonomi › Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: 'Covid-19 nedeniyle ertelediğimiz fuarlarımızdan açık alanda... - Son Dakika Ekonomi
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