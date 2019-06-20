Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanı Behram Salih ile görüştü
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanı Behram Salih ile görüştü

1 saat önce

- Görüşmeden detaylar BAĞDAT - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak'ta, Cumhurbaşkanı Behram Salih ile görüştü.

- Görüşmeden detaylar BAĞDAT - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak'ta, Cumhurbaşkanı Behram Salih ile görüştü.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanı Behram Salih ile görüştü
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:03 Kaynak: AA
Irak, Behram, Cumhurbaşkanı, Ruhsar Pekcan, Güncel
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