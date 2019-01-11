Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan İhracat Desteği Müjdesi: "2019'da Değişen ve Gelişen İhracat...

IHAAW105652-GEN/11-01-2019- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan ihracat desteği müjdesi: "2019'da değişen ve gelişen ihracat portföyümüze uygun olacak şekilde ihracatçılarımıza 3 milyar 104 milyon liralık destek vereceğiz.

IHAAW105652-GEN/11-01-2019



- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan ihracat desteği müjdesi: "2019'da değişen ve gelişen ihracat portföyümüze uygun olacak şekilde ihracatçılarımıza 3 milyar 104 milyon liralık destek vereceğiz." 11.01.2019 10: 56: 52 TSI

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Ticaret Bakanı Pekcan'dan İhracat Desteği Müjdesi: 3 Milyar 104 Milyon Lira Destek Vereceğiz

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