Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan İhracat Desteği Müjdesi: "2019'da Değişen ve Gelişen İhracat...
58 dakika önce
IHAAW105652-GEN/11-01-2019- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan ihracat desteği müjdesi: "2019'da değişen ve gelişen ihracat portföyümüze uygun olacak şekilde ihracatçılarımıza 3 milyar 104 milyon liralık destek vereceğiz.
IHAAW105652-GEN/11-01-2019
- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan ihracat desteği müjdesi: "2019'da değişen ve gelişen ihracat portföyümüze uygun olacak şekilde ihracatçılarımıza 3 milyar 104 milyon liralık destek vereceğiz." 11.01.2019 10: 56: 52 TSI
NNNN - ANKARA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:02 Kaynak: İHA
Rekabetçi Olmadığı Gerekçesiyle İptal Edilen İddia İhalesi, Yeniden Düzenlenecek
Başörtülü Kadınlara Hakaret Ettiği İddia Edilen Deniz Çakır, İfade Vermek İçin Adliyeye Gitti
Ticaret Bakanı Pekcan'dan İhracat Desteği Müjdesi: 3 Milyar 104 Milyon Lira Destek Vereceğiz
Son Dakika! Televizyon Taksit Sayısı Artırıldı