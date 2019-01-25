Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Davos'ta

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Davos'ta

1 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İsviçre'nin Davos kasabasında devam eden 49. Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) zirvesi kapsamında, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Gayriresmi Bakanlar Toplantısı'na Türkiye'yi temsilen ve e-ticaret ile ilgili Mini Bakanlar Konferansı'na da konuşmacı olarak katıldı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Davos'ta, System.String[]
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İsviçre'nin Davos kasabasında devam eden 49. Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) zirvesi kapsamında, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Gayriresmi Bakanlar Toplantısı'na Türkiye'yi temsilen ve e-ticaret ile ilgili Mini Bakanlar Konferansı'na da konuşmacı olarak katıldı.

Pekcan'ın, zirvenin son gününde katıldığı DTÖ Gayriresmi Bakanlar Toplantısı'nda, uluslararası ticarette artan korumacılık eylemleri, DTÖ'nün küresel ticarette yaşanan gelişmeler çerçevesinde reform edilmesi ve uluslararası ticari ilişkilerin geliştirilmesi gibi konuların ele alındığı öğrenildi.

Pekcan, bu kapsamda Türkiye'nin kurala dayalı, çok taraflı, adil, tarafsız ve sürdürülebilir ticaretten yana olduğunu vurgulayarak, korumacı politikaların uzun vadede hiçbir ülkeye fayda sağlamayacağını kaydetti.

Pekcan, e-ticaret ile ilgili Mini Bakanlar Konferansı'na da konuşmacı olarak katıldı.

Konferansta, küresel ekonomide yaşanan e-ticaret dönüşümünü dikkatle takip ettiklerini belirten Pekcan, e-ticaretin küresel ekonominin daha fazla entegre olması için önemli bir araç olduğunu vurguladı.

Pekcan, Türkiye olarak uluslararası ticaretten daha fazla faydalanmak, ticareti kolaylaştırmak ve ihracatı artırmak için dijitalleşme ve e-ticaret alanında yoğun çalışma yürüttüklerini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:36 Kaynak: AA

Ekonomi
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