Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Davos'ta panellere katıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Davos'ta panellere katıldı - Son Dakika Ekonomi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Davos'ta panellere katıldı

7 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Davos'taki temasları kapsamında, "Dünya Genelinde Yatırımların Kolaylaştırılması Toplantısı", "Kapsamlı ve Sürdürülebilir Bir Dünya Hedefi" ve "Ticaretin Geleceği ve Küresel Ekonominin Birbirine Bağımlılığı" konulu panellere katıldı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Davos'ta panellere katıldı, System.String[]

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Davos'taki temasları kapsamında, "Dünya Genelinde Yatırımların Kolaylaştırılması Toplantısı", "Kapsamlı ve Sürdürülebilir Bir Dünya Hedefi" ve "Ticaretin Geleceği ve Küresel Ekonominin Birbirine Bağımlılığı" konulu panellere katıldı.

Bakan Pekcan, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50'nci Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında temaslarda bulundu.

Yatırımlar ve küresel ticaretin değerlendirildiği "Dünya Genelinde Yatırımların Kolaylaştırılması Toplantısı", "Kapsamlı ve Sürdürülebilir Bir Dünya Hedefi" ve "Ticaretin Geleceği ve Küresel Ekonominin Birbirine Bağımlılığı" konulu panellere katılan Pekcan, görüşmelerinde Türkiye olarak daima etkin, kural bazlı çok taraflı ticaret sisteminin destekçisi olduklarını vurguladı.

Bakan Pekcan, ayrıca Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sigrid Kaag ile de görüştü.

Pekcan, bugün ayrıca DTÖ Kalkınma İçin Yatırımların Kolaylaştırılması Gayriresmi Bakanlar Toplantısı ile Kadın Liderler Yemeğine katılacak ve İsviçre Ekonomik İşler, Eğitim ve Araştırmadan Sorumlu Federal Bakanı Guy Parmelin ile bir araya gelecek.

Öte yandan dün Kore Ticaret Bakanı Yoo Myung-Hee, Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanı Ignatius Darell Leiking, Güney Afrika Ticaret ve Sanayi Bakanı Ebrahim Patel, Endonezya Ticaret Bakanı Agus Suparmanto, Meksika Ekonomi Bakanı Graciela Marquez, Pakistan Başbakan Danışmanı Abdul Razak Dawood ile görüşen Bakan Pekcan, söz konusu ülkelerle ikili ticaretin ve yatırımların geliştirilmesi konularını ele aldı.

Ruhsar Pekcan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 08:16 Kaynak: AA
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