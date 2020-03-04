Son Dakika › Güncel › Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 'Denetimlerimiz devam ediyor. - Son Dakika
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Denetimlerimiz devam ediyor.
7 saat önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Denetimlerimiz devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:13 Kaynak: İHA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Denetimlerimiz devam ediyor. Dünya genelinde korona virüsü salgını ortaya çıktığından sonra maske fiyatları hakkında şikayet geldi. Toplam 13 firmayı inceleme altına aldık" dedi. - ANKARA
Son Dakika TBMM'de İdlib oturumunda yumruklu kavga! AK Parti ve CHP'li vekiller birbirine girdi Suriye sınırında askeri helikopter hareketliliği! İlk yardım hastanesine iniş yaptı İdlib gazisi Uzman Çavuş Levent Kara'dan duygulandıran paylaşım İBB, koronavirüse karşı önlem olarak duraklara dezenfektan cihazları yerleştiriyor