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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Denetlediğimiz 13 firmadan 9'unda haksız fiyat artışı olduğunu...
7 saat önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Denetlediğimiz 13 firmadan 9'unda haksız fiyat artışı olduğunu tespit ettik. Firmalar 104 bin 943'er lira para cezasına çarptırıldı" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:16 Kaynak: İHA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Denetlediğimiz 13 firmadan 9'unda haksız fiyat artışı olduğunu tespit ettik. Firmalar 104 bin 943'er lira para cezasına çarptırıldı" dedi. - ANKARA
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