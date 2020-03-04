Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Denetlediğimiz 13 firmadan 9'unda haksız fiyat artışı olduğunu... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 'Denetlediğimiz 13 firmadan 9'unda haksız fiyat artışı olduğunu... - Son Dakika

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Denetlediğimiz 13 firmadan 9'unda haksız fiyat artışı olduğunu...

7 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Denetlediğimiz 13 firmadan 9'unda haksız fiyat artışı olduğunu tespit ettik. Firmalar 104 bin 943'er lira para cezasına çarptırıldı" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Denetlediğimiz 13 firmadan 9'unda haksız fiyat artışı olduğunu tespit ettik. Firmalar 104 bin 943'er lira para cezasına çarptırıldı" dedi. - ANKARA

Ruhsar Pekcan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:16 Kaynak: İHA
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