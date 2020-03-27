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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Dış ticaret rakamlarımız mutlaka etkilenecek.
6 saat önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Dış ticaret rakamlarımız mutlaka etkilenecek.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Dış ticaret rakamlarımız mutlaka etkilenecek. Irak'a ihracatımız yüzde 50, İran'a yüzde 80 azaldı. Bu azalmanın en az olması için çalışıyoruz." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 11:49 Kaynak: İHA
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