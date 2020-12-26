Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Diyarbakır iş dünyası ile bir araya geldi - Son Dakika

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Diyarbakır iş dünyası ile bir araya geldi

26.12.2020 14:55

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışarak Diyarbakır'ın turizm, tarım, sanayi sektörlerindeki potansiyelini realize edeceklerini belirtti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışarak Diyarbakır'ın turizm, tarım, sanayi sektörlerindeki potansiyelini realize edeceklerini belirtti.

Pekcan, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Esnaf Sanatkarlar Odası Birliği temsilcileri ve Diyarbakırlı iş insanları ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Toplantıda bakanlığın çalışmaları hakkında bilgi veren Pekcan, Diyarbakırlı iş dünyasının talep ve önerilerini dinledi.

İstişareye çok önem verdiklerini, bu kapsamda düzenli olarak sivil toplum kuruluşu başkanları ile istişare toplantıları yaptıklarını anlatan Pekcan, Diyarbakırlı iş dünyasının talep ve önerilerinin de takipçisi olacaklarını söyledi.

Kovid-19 salgınının küresel ekonomiyi çok ciddi etkilediğini anlatan Pekcan, hükümetlerin de salgınla mücadele bağlamında çeşitli destek paketlerini devreye aldıklarını ifade etti.

Pekcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından mart ayında açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi başta olmak üzere çeşitli destek mekanizmalarıyla bugüne kadar işletmelere, esnaf-sanatkara vergi, istihdam, finansman alanlarında önemli kolaylıklar sağlandığını ve sağlanmaya devam ettiğini dile getiren Pekcan, devletin şartlar ve imkanlar ölçüsünde iş insanlarına destek olmaya çalıştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnafa yapılacak doğrudan ödeme destekleriyle ilgili açıklamalarından sonra da 23 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı kararının ve 24 Aralık'ta uygulama esaslarını belirleyen tebliğin yayımlandığını hatırlatan Pekcan, esnafların bu desteğe en hızlı, basit şekilde başvurabilmesi için de gerekli önlemleri alma gayreti içerisinde olduklarını kaydetti.

"Türkiye pozitif ayrıştı"

Dünyanın Kovid-19 salgını nedeniyle olağanüstü bir süreçten geçtiğini belirten Pekcan, Türkiye'nin bu süreçte diğer ülkelerden pozitif ayrıştığını söyledi. Pekcan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin potansiyeli ve hedefleri çok büyük. Bu süreci devlet-millet dayanışmasıyla, el ele vererek, sürekli istişare içinde olarak, mümkün olan en az hasarla atlatıp, yolumuza devam edeceğiz. Sizin taleplerinizi biz duymazsak çözüm üretemeyiz. Başta bakanlığımız olmak üzere bütün genel müdürlüklerimizle, ihracat destek ofislerimizle, TOBB'un bütün il ve ilçe bazındaki teşkilatıyla, esnaf odalarımızla, birliklerimizle, TİM'le, sizinle tam bir koordinasyon iş birliği içinde olacağız. Her anlamda çok daha güçlü, çok daha müreffeh bir Türkiye'yi birlik ve beraberlikte tam bir dayanışma ruhu içinde beraber inşa edeceğiz"

Diyarbakır'ın turizm, tarım, sanayi sektörlerinin tamamında iddialı, çok boyutlu ekonomiye sahip bir çekim merkezi olduğuna işaret eden Pekcan, "Diyarbakır'ın başta sanayi olmak üzere tüm bu alanlarda potansiyelinin çok daha yüksek olduğunu ama potansiyelin altında faaliyet gösterdiğini değerlendiriyorum. İnşallah birlikte çalışarak bu potansiyeli daha iyi realize edeceğiz." dedi.

Diyarbakır'ın geçen yıl 200 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini anlatan Pekcan, bu rakamın Diyarbakır'ın potansiyelinin çok altında olduğunu söyledi.

Pekcan, Diyarbakır'a geçen yıl 2,4 milyon lira tutarında ihracat desteği sağlandığına değinerek, Diyarbakır'da Ticaret Bakanlığının desteğiyle devam eden halen iki Ur-Ge projesinin olmasının sevindirici olduğunu kaydetti.

Bakanlığın Sanal Ticaret Akademisi, Kolay İhracat Platformu gibi kolay destek portalları hakkında bilgi veren Pekcan, "Diyarbakır'ımızdan ulusal ve uluslararası markalar çıkması için de yanındayız. Bunlara özel pazara giriş destekleri, danışmanlık hizmetleri gibi çeşitli destek mekanizmalarımız var. Sanal ticaret akademisi ile de iç ticaret, dış ticaret girişimcilik eğitimleri veriyoruz." diye konuştu.

Diyarbakır'da 771 potansiyel ihracatçı firma

İhracatı ülke geneline yaymak ve iller arasındaki ihracat farklılıklarını en aza indirmek amacıyla 81 İlde İhracata İlk Adım Programı başlattıklarını anımsatan Pekcan, bu kapsamda 76 ilde 15 bin 770, Diyarbakır'da da 771 potansiyel ihracatçı firma tespit ettiklerini bildirdi.

Pekcan, potansiyel ihracatçı firmalarla 6 ay süreyle birebir çalışarak onlara mentorluk vereceklerini ve KOBİ'lerin, küçük işletmelerin, kooperatiflerin ihracat yapmasını destekleyeceklerini söyledi.

Kooperatifçilik çalışmalarına da değinen Pekcan, kadın ve genç girişimciliğin yanı sıra kadın kooperatifçiliğine de çok önem verdiklerini ifade etti.

Pekcan, tek tek küçük kooperatifler yerine birlik olunarak ihracatçı, güçlü, büyük istihdam yaratan kooperatiflere yönelinmesi gerektiğini vurguladı.

Ticaret Bakanlığının ve bağlı kuruluşlarının her zaman Diyarbakır iş dünyasının yanında olduğunu belirten Pekcan, Diyarbakır'ın iç ve dış ticarette çok daha iyi bir konuma sahip olması için bakanlık desteklerinden daha iyi faydalanılmasını beklediklerini kaydetti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Diyarbakır iş dünyası ile bir araya geldi
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Diyarbakır iş dünyası ile bir araya geldi
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Diyarbakır iş dünyası ile bir araya geldi
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Diyarbakır iş dünyası ile bir araya geldi

Ruhsar Pekcan, Diyarbakır, Türkiye, toplum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Diyarbakır iş dünyası ile bir araya geldi - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Şanlıurfa'da arazi kavgasında kan aktı! 4 ölü, 4 yaralı Bir süredir birlikte olan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, öpüşme görüntüleri hakkında konuştu Engin Nurşani, türkülerle son yolculuğuna uğurlandı Sermaye kaybı olan veya borca batık şirketler için kolaylık sağlanacak Son Dakika: Asgari ücret zammı için son toplantı 28 Aralık Pazartesi günü yapılacak Kahvaltıya çağırmaya gitmişti! Abisinin cansız bedeniyle karşılaştı "Gidecek yerim yok" diyen vatandaşa, sokağa çıkma yasağını ihlalden ceza yazıldı Sahibi şokta! 12 gün önce alınan sıfır arabayı böyle parçaladı
Galatasaray, Danimarkalı golcü Kasper Junker'i gündemine aldı Galatasaray, Danimarkalı golcü Kasper Junker'i gündemine aldı         
15:11
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan dev projeyi açtı! Türkiye'de ilk kez lityum üretimi gerçekleştirilecek Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan dev projeyi açtı! Türkiye'de ilk kez lityum üretimi gerçekleştirilecek         
14:58
Elazığ'da 4.1 büyüklüğünde deprem Elazığ'da 4.1 büyüklüğünde deprem         
14:26
46 yıl sonra toplu mezarlardan çıkartılan 14 çocuk, düzenlenen törenle şehitliğe defnedildi 46 yıl sonra toplu mezarlardan çıkartılan 14 çocuk, düzenlenen törenle şehitliğe defnedildi         
14:24
Yasak Elma'dan ayrılan Barış Kılıç, Sadakatsiz dizisinin kadrosuna dahil oldu Yasak Elma'dan ayrılan Barış Kılıç, Sadakatsiz dizisinin kadrosuna dahil oldu         
13:59
Viran halde bulunan Yakaköy Camii için kollar sıvandı! 20 yılın ardından ezan sesleri yükselecek Viran halde bulunan Yakaköy Camii için kollar sıvandı! 20 yılın ardından ezan sesleri yükselecek         
13:41
Köpeğe şiddeti sosyal medyadan ifşa eden dernek başkanının 2 yıla kadar hapsi isteniyor Köpeğe şiddeti sosyal medyadan ifşa eden dernek başkanının 2 yıla kadar hapsi isteniyor         
13:25
Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler         
13:03
Ünlü türkücü Engin Nurşani'ye acı veda! Eşi tabuta sarılıp hüngür hüngür ağladı Ünlü türkücü Engin Nurşani'ye acı veda! Eşi tabuta sarılıp hüngür hüngür ağladı         
12:44
Acil ameliyata aldılar! Kaybolan 1 metrelik yılbaşı süsü, evdeki köpeğin içinden çıktı Acil ameliyata aldılar! Kaybolan 1 metrelik yılbaşı süsü, evdeki köpeğin içinden çıktı         
12:31
Ağrı Taşlıçay'da termometre sıfırın altında 26.1 dereceyi gördü! Tüm ilçe resmen dondu Ağrı Taşlıçay'da termometre sıfırın altında 26.1 dereceyi gördü! Tüm ilçe resmen dondu         
11:46
Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği isim ışıl ışıl parlıyor! Aralık ayının futbolcusu seçildi Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği isim ışıl ışıl parlıyor! Aralık ayının futbolcusu seçildi         
11:39
Hafter'den Türkiye'ye yönelik küstah sözler! Tüm kuvvetleri Türk askerine karşı savaşa çağırdı Hafter'den Türkiye'ye yönelik küstah sözler! Tüm kuvvetleri Türk askerine karşı savaşa çağırdı         
09:39
Eski Survivor yarışmacısı Anıl Tetik, Savaşçı dizisine dahil oldu Eski Survivor yarışmacısı Anıl Tetik, Savaşçı dizisine dahil oldu         
09:37
Görüntü Türkiye'den! Su Samuru, buz üstünde balık yerken görüntülendi Görüntü Türkiye'den! Su Samuru, buz üstünde balık yerken görüntülendi         
09:34
Adnan Oktar'ın dava dosyasında +18'lik görüntüler ve şok WhatsApp diyalogları Adnan Oktar'ın dava dosyasında +18'lik görüntüler ve şok WhatsApp diyalogları         
16:42
Instagram yine Papa'yı konuşuyor! Model fotoğrafı beğendi Instagram yine Papa'yı konuşuyor! Model fotoğrafı beğendi         
16:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2020 15:46:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Diyarbakır iş dünyası ile bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei