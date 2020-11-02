TİM Başkanı Gülle: "Ekim ayında ihracatımız 17 milyar 333 milyon dolar oldu" - Son Dakika

TİM Başkanı Gülle: "Ekim ayında ihracatımız 17 milyar 333 milyon dolar oldu"

02.11.2020 12:04

TİM Başkanı Gülle: "Ekim ayında ihracatımız 17 milyar 333 milyon dolar oldu" "Yeni bir Cumhuriyet tarihi rekoruna hep birlikte imza attık" Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, "Ekim ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, yüzde 5,6'lık artışla 17 milyar 333 milyon...

TİM Başkanı Gülle: "Ekim ayında ihracatımız 17 milyar 333 milyon dolar oldu"

"Yeni bir Cumhuriyet tarihi rekoruna hep birlikte imza attık"

ANKARA - Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, "Ekim ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, yüzde 5,6'lık artışla 17 milyar 333 milyon dolar oldu. 2018 yılında gerçekleştirmiş olduğumuz 16 milyar 590 milyon dolarlık Ekim ayı rekorunu da, bu sayede tekrar kırarak yeni bir Cumhuriyet tarihi rekoruna hep birlikte imza attık" dedi.

Ticaret Bakanlığında gerçekleştirilen ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın 'Ekim 2020 İhracat Rakamları'nın açıklandığı programda konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi. Gülle, ihracatçıların üretime ve ihracata hız kesmeden devam ettiğini vurgulayarak, ulaşılan rakamlarla Cumhuriyet tarihinde yeni bir rekora imza atıldığının altını çizdi.

İhracatçıların rekor kırmaya alışkın olduğuna değinen Gülle, "Türk ihracatçısının olağanüstü koşullarda ne kadar başarılı olduğunu dünyaya bir kez daha gösterdik. İnanıyorum ki, 2020 ihracat hedefimizin üzerinde yılı tamamlayıp, 2021 yılında yeni başarılara, yeni tecrübelerle, hep birlikte yelken açacağız" diye konuştu.

Rakamsal detayları aktarmadan önce küresel Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve ticaretteki güncel tabloyu da paylaşan Gülle, "Yılın ilk sekiz aylık döneminde, birçok ülkenin ihracatında, önemli düşüşler yaşandığını görüyoruz. Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre, yılın ilk 8 ayında, önceki yılın aynı dönemine göre; Rusya'nın ihracatı yüzde 24, Fransa'nın ve Hindistan'ın ihracatı yüzde 21, Birleşik Krallık'ın ihracatı yüzde 17, ABD'nin ihracatı yüzde 16, İspanya'nın ihracatı ise yüzde 15 azaldı. IMF beklentilerine göre, dünya ticareti 2020 yılında yüzde 10,4 daralma ile karşı karşıya kalacak. IMF tarafından Ekim ayında yayınlanan dünya ekonomik görünüm raporuna göre, dünya ekonomisinin bu yılı yüzde 4,4 küçülme ile kapatacağı tahmin edilmekte. Yine aynı raporda ekonomik daralmanın, en önemli pazarlarımız olan gelişmiş ülkelerde yüzde 5,8, Avrupa Birliği'nde ise yüzde 7,6, olarak gerçekleşeceği öngörüsü paylaşıldı. Küresel ekonominin 2021 yılında hızla toparlanacağı ve yılın yüzde 5,3 küresel büyüme ile tamamlanacağı da, umut verici bir beklenti olarak karşımıza çıkıyor" şeklinde konuştu.

Uluslararası kuruluşların yüzde 2-3 oranında daralma beklentilerini hatırlatan Gülle, Türkiye'nin bu dönemi büyüme ile kapatacağına inandığını söyledi. 2021 yılının Türkiye için çok önemli olduğunu vurgulayan Gülle, "Ekim ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, yüzde 5,6'lık artışla 17 milyar 333 milyon dolar oldu. 2018 yılında gerçekleştirmiş olduğumuz 16 milyar 590 milyon dolarlık Ekim ayı rekorunu da, bu sayede tekrar kırarak yeni bir Cumhuriyet tarihi rekoruna hep birlikte imza attık" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Gülle, Ekim ayı ihracat rakamının yalnızca Ekim ayı rekoru olarak nitelendirilmemesi gerektiğine değinerek, açıklanan rakamın bu yılın en yüksek aylık ihracat rakamı olduğunu söyledi.

Ekim ayı içerisinde bin 742 firmanın ihracata merhaba dediğini aktaran Gülle, söz konusu firmaların Ekim ayı içerisinde 114 milyon 158 bin dolarlık ihracat rakamını gerçekleştirdiğinin altını çizdi.

Ekim ayı içerisinde toplam 42 bin 559 firmanın ihracat gerçekleştirdiğini söyleyen Gülle, "20 sektörümüz ihracatını artırdı. Hazır giyim, mobilya ve halı sektörlerimiz; tarihlerinin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi" dedi.

Sektörel olarak rakamları da paylaşan Gülle, "2 milyar 916 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren otomotiv sektörümüz liderliğini korurken; 1 milyar 858 milyon dolara ulaşan hazır giyim sektörümüz ikinci, 1 milyar 725 milyon dolara ulaşan kimyevi maddeler sektörümüz ise üçüncü oldu" diye konuştu.

Otomotiv sektöründe, 2019 yılına oranla 103 milyon dolarlık ihracat artışı gerçekleştiğine dikkat çeken Gülle, hazır giyimde ise 305 milyon dolar artış yaşandığına değindi.

Gülle, açıklamasında Ekim ayının en güçlü performans gösteren sektörlerine de dikkat çekti.

Ekim ayı içerisinde ihracat yapılan ülke sayılarını değerlendiren Gülle, ihracatın 207 ülke ve bölgeyle yapıldığını aktardı. Söz konusu ihracatlarda birinci sırada kimyevi maddeler sektörlerinin bulunduğunu söyleyen Gülle, "193 ülke ve bölgeye ihracat ile hububat sektörümüz ikinci ve 191 ülke ve bölgeye ihracat yapan mobilya sektörümüz üçüncü oldu" dedi.

Ekim ayında Türkiye ile en çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 ülkeyi de sıralayan Gülle, "1 milyar 620 milyon dolar ile Almanya; 1 milyar 495 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 966 milyon dolar ile Irak oldu" diye konuştu.

Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonuyla gerçekleştirilen Sanal Ticaret heyetlerinin 12 ülkede başarıyla tamamlandığını söyleyen Gülle, "Bugüne kadar 2000'e yakın ikili iş görüşmesi gerçekleşti" diye konuştu.

İllere göre Ekim ayında gerçekleştirilen ihracat oranlarını da paylaşan Gülle, Ekim ayında 49 ilin ihracatlarını arttırdığını söyledi. Gülle, "En çok ihracat gerçekleştiren ilk 5 ilimiz sırasıyla; 6 milyar 991 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 456 milyon dolarla Bursa, 1 milyar 325 milyon dolarla Kocaeli, 906 milyon dolarla İzmir, 801 milyon dolarla Gaziantep oldu" şeklinde konuştu.

Covid-19 ürünlerinin ihracatının da Ekim ayında hız kesmeden devam ettiğini aktaran Gülle, "Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre; solunum cihazları yüzde 565, maske ve önlük yüzde 548, tanı kitleri yüzde 141, dezenfektan ihracatı ise yüzde 32 artış gösterdi. Ekim ayında, toplam Covid-19 ürünü ihracatı yüzde 208 artışla 75 milyon dolar olarak gerçekleşti" diye konuştu.

Ekim ayı ihracat rakamlarının Türkiye için hayırlı olmasını dileyen Gülle, "Daha çok çalışıp, katma değer odaklı üretim ve ihracat bilinciyle, 214 milyar dolarlık 2023 yılı ihracat hedefimize birlikte ulaşacağız" dedi.

TİM Başkanı Gülle: Ekim ayında ihracatımız 17 milyar 333 milyon dolar oldu
TİM Başkanı Gülle: Ekim ayında ihracatımız 17 milyar 333 milyon dolar oldu
TİM Başkanı Gülle: Ekim ayında ihracatımız 17 milyar 333 milyon dolar oldu
TİM Başkanı Gülle: Ekim ayında ihracatımız 17 milyar 333 milyon dolar oldu

Ruhsar Pekcan, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TİM Başkanı Gülle: 'Ekim ayında ihracatımız 17 milyar 333 milyon dolar oldu' - Son Dakika Ekonomi


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