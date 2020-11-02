Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ekim ayı verilerine göre; ithalatımız yüzde 8,5 artışla 19 milyar 729 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
02.11.2020 12:10
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ekim ayı verilerine göre; ithalatımız yüzde 8,5 artışla 19 milyar 729 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ekim ayı verilerine göre; ithalatımız yüzde 8,5 artışla 19 milyar 729 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İthalatın yüzde 87,8'i hammadde ve yatırım mallarından oluşmaktadır" dedi. - ANKARA
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