Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ekim ayı verilerine göre; ithalatımız yüzde 8,5 artışla 19 milyar 729 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İthalatın yüzde 87,8'i hammadde ve yatırım mallarından oluşmaktadır" dedi. - ANKARA